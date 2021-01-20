Avrupa Birliği (AB) ve NATO, 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'a kutlama mesajları gönderdAvrupa Birliği (AB) ve NATO, 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden için kutlama mesajı yayımlAvrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, mesajında, "Her ülkede olduğu gibi ABD halkı da umutlarını ve endişelerini ciddiye alan liderler hak ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in tam da bunu yapacağına inanıyorum" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'a kutlama mesajları göndAvrupa Birliği (AB) ve NATO, 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden için kutlama mesajı yayımlNATO: Yeni dönemin başlangıcı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden için kutlama mesajı yayımladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, mesajında, "Her ülkede olduğu gibi ABD halkı da umutlarını ve endişelerini ciddiye alan liderler hak ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in tam da bunu yapacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

"Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir ABD ve daha iyi bir dünya" kurma önerisinde bulunan Michel, AB'nin yeni dönemde ABD ile ilişkilerinde önceliklerini, "çok taraflı iş birliğini genişletme, Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği, adil ticaretle ekonomileri yeniden inşa etme ve güvenlik ve barış için güçleri birleştirme" olarak sıraladı.

Michel, farklılıkların sağduyuyla çözülebileceğini, ABD ve AB'nin ortak değerleri sınandığı için artık iş birliğinin daha da hayati olduğunu vurgulayarak, "Biz kendi adımıza hazırız" ifadesine yer verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medyada Biden ve Harris'e tebriklerini ilettikten sonra, "Avrupa taze bir başlangıca hazır." mesajını paylaştı.

NATO: Yeni dönemin başlangıcı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, ittifak adına Biden ve yardımcısı Harris'i tebrik ederek, "Bugün transatlantik ittifakı için yeni bir dönemin başlangıcı" ifadesine yer verdi.

Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağın, güvenliğin temeli olduğunu belirten Stoltenberg, "Demokrasilerimizi, değerlerimizi ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışırken ABD'nin liderliği esas teşkil etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, "Çin'in yükselişinin getirdiği güvenlik meseleleri, Afganistan ve Irak'takiler dahil olmak üzere terör tehdidi, daha iddialı bir Rusya" gibi konuları ele almada NATO müttefiklerinin birlikte durması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, "Başkan Biden ile birlikte çalışmak ve kendisini bu yıl Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde ağırlamak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.