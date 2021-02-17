Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği COVID-19 verilerinde, özellikle son bir haftadır kaydedilen günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği görüldü.

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı dünden bugüne 337 artışla 66 bin 316'ya, vaka sayısı da 10 bin 829 yükselişle 3 milyon 107 bin 172'ye ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, üç hafta önce 890 iken bugün itibarıyla 349'a geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından kademeli olarak genişletilmişti.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

İspanya'da COVID-19 aşısında ikinci dozu olanların sayısı 1 milyon 200 bini bulurken, nisan ayından itibaren aşı gelişinin hızlanması ve futbol sahaları, spor ve konser salonları gibi büyük alanlarda toplu aşılamaların yapılanması planlanıyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre COVID-19'dan son 24 saatte 127 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 324 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 15 bin 649'a, vaka sayısı da 790 bin 885'e çıktı.

Hastanelerdeki yoğunluğun azalmaya başladığı Portekiz'de mevcut durumda 719'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 137 COVID-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Portekiz'de 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.