İspanya'da şiddetli yağış ve fırtına büyük hasara yol açtı

İspanya Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka, Almeria kentlerinde rekor yağıştan dolayı tarım alanlarının ciddi zarar gördüğü, çok sayıda aracın sele kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çökmesi sonucu helikopterler ile yardım ulaştırıldığı aktarıldı.

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde kırmızı veya turuncu alarm verildi, Endülüs bölgesindeki Guadalhorce Nehri'nin taşmasından dolayı bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Diğer yandan okulların tatil edildiği Almeria'nın ilçelerinde dün akşam etkili olan dolu yağışının yüzlerce aracın camlarını kırdığı ve büyük hasarlar verdiği sosyal medyada yayımlanan videolarda görüldü.

Ayrıca Malaga-Madrid hattındaki bir hızlı trenin raydan çıktığı, olayda yaralanan olmadığı ancak ulaşımın geçici olarak durdurulduğu açıklandı.