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Dünya
Independent 20.05.2025 11:41

İspanya'da mobil elektrik şebekeleri çöktü

İspanya’da Telefonica’ya ait telekomünikasyon altyapısında yaşanan teknik arıza nedeniyle ülke genelinde ciddi iletişim sorunları yaşandı. Olay, geçtiğimiz haftalarda yaşanan elektrik kesintilerinin ardından geldi.

İspanya'da mobil elektrik şebekeleri çöktü

İspanya’nın birçok bölgesinde Telefonica hizmetlerini etkileyen arıza nedeniyle özellikle sabit hatlarda ciddi kesintiler meydana geldi.

Mobil ses hizmetleri de kısmen aksarken, acil yardım hatlarına ulaşılamadı.

Acil durum hattı 112 devre dışı

Aragon, Ekstremadura, Bask Bölgesi ve Valensiya gibi özerk bölgelerde acil durum hattı olan 112’ye erişim sağlanamadı.

Yerel yönetimler, vatandaşlara alternatif telefon numaraları üzerinden hizmet verildiğini duyurdu.

İspanyol basınına göre, kesintiler salı sabahı saat 02.00 sularında başladı.

Downdetector verilerine göre, kullanıcıların yüzde 72’si tamamen hizmet kesintisi yaşarken, yüzde 18’i sinyal kaybı, yüzde 10’u ise tam erişim engeli bildirdi.

Telefonica: “Çalışmalar bazı hizmetleri etkiledi”

Telefonica'dan yapılan açıklamada, “Ağ üzerinde bazı güncellemeler gerçekleştirdik. Bu güncellemeler bazı şirketlerin hizmetlerini etkiledi.

Sorunu çözmek için çalışıyoruz” denildi.

İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı, yaşanan kesintiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve çözüm için detaylı bilgi ile zaman çizelgesi talep ettiklerini açıkladı.

Bazı bölgelerde normale dönüldü

Yerel saatle 10.30 itibarıyla Valensiya, Aragon, La Rioja ve Endülüs gibi bazı bölgelerde hizmetler kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Valensiya bölgesi başta olmak üzere bazı yerlerde 112 hattının yeniden devreye alındığı bildirildi.

Bask bölgesinde ise sorun tüm aramaları etkilemiyor ancak rastgele ve bölgesel olarak meydana geliyor. Bölgesel Acil Durum Yönetim Merkezi, bu duruma müdahale edemediklerini duyurdu.

İspanya, kısa süre önce de geniş çaplı elektrik kesintileriyle mücadele etmiş, bu kesintiler ülke genelinde büyük aksamalara neden olmuştu.

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