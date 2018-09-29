İspanya'da Katalan ayrılıkçıların protestosuna polisten sert müdahale

İspanya'nın Barcelona kentindeki ayrılık yanlısı Katalan gruplar, Sant Jaume meydanında toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Ayrılıkçılar, ulusal polisin gösteriye müdahale etmesinin önüne geçmek için renkli toz boyaların kullanıldığı Holi festivali düzenledi.

Boyaların havaya saçılmasının ardından gösteriye müdahale eden polisler, protestoculara coplarla müdahale etti.

Bağımsızlık talebi

Kendine has dili ve kültürü olan Katalonya, diktatör Francisco Franco'nun ölümünden 3 yıl sonra yapılan 1978 Anayasası çerçevesinde özerk olmuş, 2006'da ise yasal bir değişiklikle daha fazla yetki elde etmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2010'da yasal değişikliğin İspanyolca yerine Katalancaya öncelik veren ve bölgeyi bir ulus olarak tanımlayan maddelerini iptal edince bağımsızlık tartışmaları alevlenmişti.

Geçen sene 1 Ekim'de yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun ardından yerel parlamento 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel yönetimi görevden almış, bölgeyi doğrudan idare etmeye başlamış, mahkemeler de bazı yöneticilerin tutuklanmasına karar vermişti. 21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

Kaynak: Reuters, AP