Az Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Corner 22.09.2023 07:31

İspanya'da farelere yasal hak: Sebepsiz öldürene 18 ay hapis cezası

İspanya'da onaylanan yeni hayvan refahı yasasında, 'evcil hayvan' terimi 'omurgalı hayvan' olarak değiştirildi. Yeni yasaya göre fareler dahil omurgalı bir hayvana vurmak, yaralamak veya öldürmek hapis veya para cezasıyla cezalandırılacak.

İspanya'da farelere yasal hak: Sebepsiz öldürene 18 ay hapis cezası

İspanya Kongresi tarafından onaylanan ceza kanununda yapılan değişiklik, evcil olmayan omurgalı bir hayvanın ölümüne neden olan kişiye "altı ila 18 ay hapis veya 18 ila 24 ay kamu hizmeti cezası" öngörüyor.

Omurgalı hayvan kategorisi, omurgası ve kafatası bulunan bir iskelete sahip olan herhangi bir hayvanı içeriyor; dolayısıyla bir balığı, fareyi, köpeği veya kertenkeleyi öldürmek de aynı şekilde cezalandırılıyor.

Bahçeye giren yılanı öldürmek de bu kurala göre altı ila on sekiz ay arasında hapis cezası gerektiriyor.

Değişiklik aynı zamanda eve giren bir fare veya sıçanın vurulup öldürülmediği ancak veteriner müdahalesi gerektiren yaralanmalara neden oldunduğu takdirde polise ihbarda bulunulursa 3 ila 12 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği anlamına da geliyor.

Yaralama olmaksızın kötü muamelede de “bir aydan iki aya kadar para cezası veya bir günden otuz güne kadar kamu hizmeti cezası” uygulanacak.

Yani köpeğinin tasmasından çeken ya da kötü konuşan kişi, cezayla yüzyüze gelebilir.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Polonya'dan Ukrayna'ya veto: Milyarlarca dolara satın aldığımız silahlarımızı devredemeyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:10
2 terörist teslim oldu
08:46
İstanbul'da MLKP operasyonu: 12 gözaltı
08:43
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
08:57
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
09:03
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
08:31
Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı
Ermenistan'da sokaklar karıştı: Protestocular gözaltına alındı
Ermenistan'da sokaklar karıştı: Protestocular gözaltına alındı
FOTO FOKUS
Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın
Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ