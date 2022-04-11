İspanya'nın Valencia kentinde binden fazla doldurulmuş hayvan, 50 bin metrekarelik bir depoda ele geçirildi.

Kasım 2021'den bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, Valencia polisi bir depoya operasyon düzenledi.

Bir iş insanına ait olduğu belirtilen depoda, 29 milyon euro değerinde bin 90 doldurulmuş hayvan bulundu.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar da var

Ele geçirilen koleksiyonda bengal kaplanı, çita, vaşak, beyaz gergedan ve kutup ayısı gibi 400'den fazla nesli tükenmekte olan hayvan da yer alıyor.

Koleksiyonun, İspanya'da ele geçirilen ve koruma altında bulunan türlere ait en büyük doldurulmuş hayvan koleksiyonu olduğu belirtildi.

Depo sahibi hakkında kaçakçılık ve çevreye karşı suçlardan soruşturma açıldı.