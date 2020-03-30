İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı,12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ülkede toplam vaka sayısı 4 saatte 6 bin 398 artarak 85 bin 195'e yükseldi.

İspanya bu rakamla salgının bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke konumuna geldi.