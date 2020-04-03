Konuya ilişkin açıklama İspanya Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, son 24 saatte 932 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Böylelikle 26 Mart'tan bu yana günlük bazda ölüm sayısı ilk kez düşmüş oldu. Ülkede dün 950 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Bugün verilen rakamlarla can kaybı 10 bin 935'e, vaka sayısı ise 7 bin 472'lik artışla 117 bin 710'a ulaşmış oldu.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 907'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 26 bini aşmış durumda.