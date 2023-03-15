İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna bağlı Lanzarote Adası'nda düzenlenen zirvede adalet, çalışma, eğitim, sağlık, kültür ve sınır ötesi sürdürülebilir kalkınma konularında bazı anlaşmalar imzalandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, "iki ülke arasında mükemmel ve her seferinde daha da derinleşen ikili ilişkileri ele aldıklarını" söyledi.

Sanchez, İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla 2030'a kadar İber Yarımadası'ndan Avrupa'ya hidrojen taşıyacak denizaltı boru hattı inşası (H2MED projesi) konusunda geçen yıl sonunda varılan anlaşmayı bir kez daha gözden geçirdiklerini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı karmaşık ve sonu belli olmayan bir dönemde, İspanya'nın 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Sanchez, enerji, sağlık ve gıda güvenliği gibi konularda AB'nin yalnız kalmaması, ittifak kurması, dünyanın diğer bölgeleriyle daha fazla işbirliği ve sinerji yaratması gerektiğine dikkati çekti.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa da İspanya ve Portekiz'in enerji politikalarında ortak hareket ettiğini, bunun AB geneline de yayılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Costa, "Elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışı durdurmak için İber çözümünü elde etmeyi başardık. Bu nedenle İspanya ve Portekiz, Avro Bölgesi'ndeki diğer ülkelere göre daha rekabetçi. H2MED projesiyle de Avrupa'nın genel ekonomisini güçlendirmeye süreklilik kazandırıyoruz." dedi.