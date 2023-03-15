Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, üç ülkenin deniz kuvvetlerinin fiili işbirliğini güçlendireceği ve "bölgesel barışa ve istikrara pozitif enerji katacağı" kaydedildi.

Açıklamada tatbikatın, Hint Okyanusu'nun Basra Körfezi'ne bağlandığı, İran, Pakistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kıyı şeritlerinin yer aldığı bölgede yapıldığı belirtildi.

Üç ülkenin ortaklığında yürütülen "Güvenlik Kemeri-2023" deniz kuvvetleri tatbikatına isimleri belirtilmeyen başka ülkelerin de iştirak ettiği kaydedilen açıklamada, bugün başlayan ve 5 gün sürecek tatbikatta arama kurtarma faaliyetleriyle muharebe dışı görevlerin icra edileceği ifade edildi.

ABD, tatbikatın endişe verici olmadığını söyledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin ve Rusya'nın ilk defa ortak tatbikat yapmadıklarını ve bunun kendileri açısından endişe verici olmadığını belirterek, ABD'nin de diğer ülkelerle ortak tatbikatlar icra ettiğini ifade etti.

Tatbikatı yakından izlediklerini vurgulayan Kirby, "Tabii ki tatbikatı izleyip, tatbikatın ulusal güvenlik ve çıkarlarımıza, bölgedeki müttefik ve ortaklarımıza yönelik tehdide yol açıp açmadığını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Aralık 2019'da "Deniz Emniyet Kemeri" adı verilen dört günlük ortak askeri tatbikat yapmıştı.

Aynı şekilde Ocak 2022'de, İran, Rusya ve Çin donanmalarının katıldığı "2022 Deniz Güvenlik Kemeri" adı verilen tatbikat icra edilmişti.