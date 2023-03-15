Bakan Falih, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun düzenlediği Uluslararası Finans Sektörü Forumunda konuştu.

Ülkesinin yatırımlarına değinen Falih, petrol, gaz ve yenilenebilir enerji alanları ile "beklenen yatırımları alamayan" birçok sektörde, büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Falih, "1,1 trilyon doları aşan petrol ve petrol dışı yatırımlarla öncü konumdayız. Bu işte yol kat edebilirsek, fırsatları güçlendirmek ve ülke ekonomisini çeşitlendirmek için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, daha önceki açıklamalarında, enerji geçişi için küresel piyasaların ihtiyacına dikkati çekerek petrol ve gaz sektörüne yapılan uluslararası yatırımların düşmesini eleştirmişti.

ABD’li yatırım bankaları, Brent petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 110 dolara çıkmasını öngörüyor.

Suudi Arabistan, günlük yaklaşık 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor.