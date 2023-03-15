Bugün basın mensuplarının aldığı grev kararı çerçevesinde haber bültenleri yayınlanmazken, gazete çalışanları da bir günlüğüne iş bıraktı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da tren kazasında sorumluların bulunması istemiyle yarın 24 saatlik grev ve başkent Atina'da eylem kararı aldı.

Bu grev kararına destek veren basın mensupları, yarınki grev ve eylemi haberleştirebilmek için çalışmak istemeleri nedeniyle, greve bugün katıldı.

Olay

28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.