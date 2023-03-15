AB Komisyonu, Birlik ve Tayland arasında 2013'te başlatılan ve askeri darbe nedeniyle 2014'te askıya alınan ticaret anlaşması müzakerelerine tekrar başlandığını açıkladı.

Açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinin AB ticaret gündeminde kilit öneme sahip olduğu, ticaret anlaşmasının Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci ekonomisine sahip Tayland'la daha derin ticari bağlar kuracağı ve stratejik ilişkiyi geliştireceği belirtildi.

Ticaret anlaşmasının, karşılıklı ticaret ve yatırımları artırmayı amaçladığına dikkati çekilen açıklamada, bunun mal ve hizmetler ile yatırım ve kamu alımlarını içeren çeşitli alanları kapsayacağı, dijital ticaret, enerji ve ham madde ticareti önündeki engelleri kaldıracağı kaydedildi.

Açıklamada, sürdürülebilirliğin ticaret anlaşmasının ana unsurları arasında yer alacağı, işçi hakları ve çevreye duyarlılığı gibi alanların da anlaşma kapsamında olacağı belirtildi.

AB ile Tayland arasında geçen yıl toplam 42 milyar avroluk ticaret gerçekleştirilmişti.