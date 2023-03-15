Fransız basınındaki haberlere göre, 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan Karma Komisyonu, tartışmalı emeklilik reformunu görüşmeye başladı.

Komisyon, tasarının, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören ve milyonlarca kişinin greve gitmesine, gösteriler düzenlemesine yol açan 7. maddesini kabul etti.

Müzakerelerin kamuoyuna kapalı şekilde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Komisyonun üyelerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan, söz konusu maddenin kabul edilmesine tepki göstererek "utanç" ifadesini kullandı.

Tartışmalı emeklilik reformu için kritik hafta

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Karma Komisyonda bugün görüşülen reforma ilişkin tasarı, bir daha Senato'da oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

Meclis'te salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisi milletvekillerini, reformlarını desteklemesi için ikna etmeye çalışıyor.