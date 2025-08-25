Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2025 02:28

İspanya tarihinin en sıcak günleri ağustos ayında yaşandı

İspanya genelinde resmi meteorolojik istatistiklerin kaydedilmeye başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak günler ağustos ayında yaşandı.

İspanya tarihinin en sıcak günleri ağustos ayında yaşandı
[Fotograf: AFP]

Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) İspanya'da 3-18 Ağustos'ta yaşanan sıcak hava dalgasının, bugüne kadar kaydedilen en şiddetli sıcaklar olduğunu duyurdu.

Bu yazın ikinci sıcak hava dalgasını ağustos ayında yaşayan İspanya'da termometrelerin rekor seviyelere çıktığını kaydeden AEMET, şu ana kadar en yüksek derece sıcak hava dalgasının, normalin 4,5 derece üzerine çıktığı Temmuz 2022'de görüldüğünü ancak 3-18 Ağustos'ta derecelerin normalin 4,6 üstünde tespit edildiğini belirtti.

AEMET'in verilerine göre, bu yıl ve 2022'den önce İspanya'da normalin 4 dereceden fazla üzerinde olan en yüksek sıcak hava dalgaları 2023 ve 1987 ağustosları ile 2019'un haziranında hissedildi.

Sıcak hava dalgasından etkilenen iller sayısı 36'dan 44'e çıktı

Meteoroloji Enstitüsü, "Ağustos 2025'teki sıcak hava dalgası on altı gün sürdü. Ancak Ağustos 2025'in ilk yirmi günündeki sıcak hava dalgasına oranla daha üst seviyeye çıktı. En azından İspanya genelinde resmi istatistiklerin olduğu 1961'den bu yana en yükseğe çıkan sıcak hava dalgası oldu. Aşırı sıcakların devam etmesi, olumsuz etkilerini yoğunlaştırıyor. Savunmasız kişilerin sağlığını etkiliyor ve yangın riskini artırıyor." açıklamasında bulundu.

İspanya tarihinin en sıcak günleri ağustos ayında yaşandı

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da AEMET'in istatistiklerine göre 1975 ile 1999 yılları arasında toplamda 212 gün olmak üzere 44 sıcak hava dalgası kaydedilirken, 2000 ile 2024 yılları arasında toplamda 417 güne denk gelen 90 sıcak hava dalgası tespit edildi.

Geçmiş yıllara nazaran son yıllarda sıcak hava dalgasından etkilenen illerin sayısının da 36'dan 44'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da bu ağustos ayında güneydeki Badajoz, Kurtuba gibi bazı kentlerde termometreler 44 derecenin üzerini gördü.

Diğer yandan İspanya'da büyük çoğunluğu ağustos döneminde olmak üzere bu yıl içinde şimdiye kadar 407 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alan yandı.

Ülkenin kuzeyindeki Galiçya ile Kastilya ve Leon bölgelerinde halen 17 noktada yangınlar devam ederken, Leon'da bugün yeni çıkan iki yangından dolayı iki köyde 300'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları İspanya
Sıradaki Haber
Katil İsrail’in Yemen’de hayati önem taşıyan tesisleri hedef aldı: Sana karanlığa gömüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:57
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz
00:32
Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak
00:14
Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
00:06
Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı
23:17
Katil İsrail’in Yemen’de hayati önem taşıyan tesisleri hedef aldı: Sana karanlığa gömüldü
23:03
Balıkesir'de art arda depremler
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ