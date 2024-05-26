İspanya Savunma Bakan: İsrail Gazze'de gerçek bir soykırım yapıyor

İspanya devlet televizyonu RTVE'ye demeç veren avunma Bakanı Margarita Robles, "Gazze'de olup bitenler gerçek bir soykırım." ifadesini kullandı.

İspanya'daki sol koalisyon hükümetinde bu zamana kadar koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakından olan bakanlar İsrail'e sürekli olarak "soykırım" suçlaması yaparken, Robles ile ilk defa koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) bir bakan İsrail'in Gazze'de "soykırım yaptığını" dile getirdi.

Robles açıklamasında ayrıca İspanya hükümetinin 28 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, 2014'te Mecliste alınan kararı onaylayarak Filistin devletini resmi olarak tanıyacak olmasıyla ilgili bir soruya, "Filistin devletinin tanınması, barışa yönelik bir taahhüttür, iki devletin bir arada yaşamasına yönelik bir taahhüttür. Bu, İsrail devletine karşı değildir. Saygı duyduğumuz insanlar olan İsraillilere karşı değildir. Bu, Gazze'deki şiddete son verilmesine, barışa yönelik bir taahhüttür." cevabını verdi.

Robles ayrıca "Hepimizin terörle mücadele gibi ortak hedefleri var. Konunun daha diplomatik, daha siyasi boyutu var ama terörle mücadelede hepimiz işin içindeyiz." dedi.

İspanya Filistin Devleti'ni tanıyacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyumuştu.

Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır" demişti.

Sanchez'in Filistin devletini tanımayla ilgili duyurusu Meclis'teki hükümet ortağı siyasi partilerin milletvekillerince ayakta alkışlanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tüm ateşkes çağrılarına "sağır" olduğunu, "Filistin ile ilgili hiçbir barış planı bulunmadığını" ve "barış, güvenlik ve istikrar için tek seçenek olan iki devletli çözümü tehlikeye atmaya başladığını" belirten Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır." şeklinde konuşmuştu.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'de 20 binden fazla kanser, kalp hastası ile yaralının sınır kapısının açılmasını beklediğini açıkladı.

Sözcü, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 493'ten fazla sağlık personelinin öldürüldüğünü, 310'dan fazlasının alıkonulduğunu" kaydetti.