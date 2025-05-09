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Dünya
AA 09.05.2025 13:27

İspanya, İsrail'in Gazze'deki ablukasının kaldırılması için BM'den karar çıkarmak istiyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya ilişkin karar tasarısını en kısa sürede Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunacaklarını söyledi.

İspanya, İsrail'in Gazze'deki ablukasının kaldırılması için BM'den karar çıkarmak istiyor

Albares, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere konuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in hafta içinde açıkladığı, hükümet olarak Gazze'de yaşananlara ilişkin karar tasarısını BM Genel Kurulu'na sunma girişimiyle ilgili tüm adımları attıklarını belirten Albares, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşüp karar tasarısındaki son değişiklikleri de yaptıklarını kaydetti.

"İnsani yardımların ulaşması, Filistin'in tarafsız ve bağımsız devlet olarak kalması için Gazze'deki ablukanın kırılması gerekiyor." diyen Albares, bunun gerçekleşmesi için herkesin net duruş sergilemesini istedi.

Albares, Orta Doğu'ya kesin barış ve istikrar getireceğine inandıkları iki devletli çözümü ilerletmeye çalıştıklarını ifade ederek, "İsrail'in işgal altındaki topraklarda yükümlülükleri bulunmaktadır ve Gazze'ye insani yardım ablukasının sürdürülmesi kesinlikle kabul edilemez olup buna son verilmelidir. Gazze'de yaşananlara karşı Avrupa'nın sesinin yükseltilmesi her zamankinden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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