İspanya hükümeti, ABD yönetimiyle arasındaki buzları eritmeye çalışıyor

İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, Trump'ın yeni gümrük tarifeleriyle birlikte başlattığı ticaret savaşının ardından yarın Washington'a gidecek.

Cuerpo, ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili aralarında AA muhabirinin de olduğu Madrid'deki bir grup yabancı basın mensubuna yaptığı açıklamada, "ABD ve İspanya arasındaki ilişkileri güçlendirmek için ABD'ye gidiyoruz." dedi.

ABD'de Hazine Bakanı Scott Bessent ve ekonomi ile ticaretten sorumlu bazı üst düzey temsilcilerle yapacakları görüşmenin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu üyesi Maros Sefcovic'in bugün Washington'daki temaslarının ardından gerçekleşecek olmasının iyi bir tesadüf olduğunu kaydeden Cuerpo, İspanya hükümeti olarak Sefcovic'in görüşmelerine tam destek verdiklerinin altını çizdi.

"Trump'ın gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı müzakere için bir kapı açtı ve AB uzatılan bu eli tuttu"

Cuerpo, "Yeni bir döneme girdik. Korunması gereken çok şey var. Trump'ın gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı müzakere için bir kapı açtı ve AB uzatılan bu eli tuttu. 27 AB ülkesi Sefcovic'in ziyaretini destekliyor. Müzakerelerde her iki taraf için dengeli ve iyi bir sonuç çıkmasını umuyoruz." dedi.

Diğer yandan İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanlığının üst düzey temsilcilerinden alınan bilgilerde, Cuerpo'un ABD ziyaretinin "pozitif gündemle, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrar, güven ve ortaklık temeline dayanmasını güçlendirmeyi hedeflediği" belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Bessent'in, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Çin ziyaretini ve İspanya'nın Çin'e yakınlaşmasını "Bu kendi boğazını kesmek olur." şeklindeki ifadelerinin "bir tehdit olarak görülmediğini" vurgulayan bakanlık yetkilisi, "AB, uluslararası gündemde önemli bir aktör olmalıdır. Bu Çin ile ilişkiler için de geçerli. Çin, Başbakan Sanchez'in de dediği gibi AB için rekabetçi, rakip bir ülke ama aynı zamanda ortak olmalı." görüşünü savundu.

İspanya hükümetinin, Kasım 2024'teki ABD seçimleri öncesinde açık bir şekilde Trump karşıtı açıklamalar yapması, ardından yeni Trump döneminde iki ülkenin dış politikadaki zıt görüşleri, ABD'nin İspanyol şirketi Repsol'un Venezuela'dan petrol ithal etme lisansını iptal etmesi, Sanchez'in Çin ziyareti ve Bessent'in bununla ilgili açıklamaları gibi farklı konulardan dolayı iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Cuerpo, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in 31 Mart'taki temaslarının ardından Washington'da ABD yönetiminin en üst düzey ekonomi sorumlusu olan Hazine Bakanı Bessent ile görüşecek, AB ülkesinden ikinci ekonomi bakanı olacak.

ABD, İspanya'nın AB dışındaki en büyük yabancı yatırımcısı olurken, İspanya'da 740 şirket ile faaliyet gösteren ABD, bu ülkedeki yabancı yatırımcıların yüzde 16'sını oluşturuyor.