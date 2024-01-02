İsmail Heniyye: Gazze ve Batı Şeria'yı yönetecek bir ulusal birlik hükümetine açığız

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 20 Aralık'ta "Gazze'deki savaşa ilişkin gelişmeler ve saldırıların durdurulmasını” görüşmek üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı ziyaretten sonra Hamas'a bağlı "El-Aksa" televizyonunda yayımlanan video kaydında, Gazze’deki durum başta olmak üzere gelişmeleri değerlendirdi.

Heniyye, Hamas’ın Filistinli ve diğer Arap taraflarından Filistin'in iç durumuyla ilgili birçok girişim aldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

“Batı Şeria ve Gazze Şeridi için ulusal bir hükümet üzerinde anlaşmaya varmanın yanı sıra, demokratik yollarla, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çerçevesinde ulusal yapıyı yeniden inşa etmek için tüm ulusal bileşenlere açık olduğumuzu teyit ettik.”

Gazze Şeridi’nde Gazze ve Batı Şeria’da bir ulusal birlik hükümeti kurulana kadar hiçbir kaos yaşanmayacağına vurgu yapan Heniyye, “Polis ve güvenlik hizmetleri şu anda çalışıyor ve hükümet kurumları savaş ve saldırıların gölgesinde mevcut imkanlarla ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.” dedi.

Heniyye, Hamas ve diğer Filistin direniş örgütleri olmaksızın Filistin meselesinde yeni bir düzenlemenin kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, “Aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, birçok kez, sözde ‘Gazze'nin geleceği’ için tüm çözüm ve senaryoları reddederek, Filistin iç yapısının yeniden düzenlenmesi ve bir ulusal birlik hükümetinin kurulması çağrısında bulundu.” ifadelerini kullandı.

Hamas, Gazze’de ateşkesin sağlanması önerilerine olumlu yaklaşıyor

Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda Hamas’a bir girişim ve teklifler sunduğunu belirten Heniyye, hareketinin bunlara “olumlu” yaklaştığını vurguladı.

Heniyye, İsrailli esirlerin ancak Filistin direnişinin koşulları çerçevesinde serbest bırakılacağına dikkati çekerek, Hizbullah, Iraklı gruplar ve Yemen’deki Husiler başta olmak üzere Filistin direnişine destek verenlere teşekkür etti.

Mısır ve Katar, ABD ile birlikte Gazze Şeridi'nde ikinci bir geçici ateşkes sağlanması çabalarını yürütüyor.

Mısır, 28 Aralık’ta Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi için sunduğu öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadığını açıklamıştı.