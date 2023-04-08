İslami Cihad: İsrail ateşkese bağlı kaldığı kadar biz de bağlı kalacağız

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, İsrail'in ateşkese bağlı kaldığı kadar kendilerinin de buna bağlı kalacaklarını duyurdu.

Adını açıklamak istemeyen bir İslami Cihad yetkilisi yaptığı açıklamada, "Yaşananların tüm sorumluluğu İsrail'e aittir. Mescid-i Aksa'da ibâdet eden ve itikafta bulunanlara ilk İsrail saldırdı." dedi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan ihlallerin karşılıksız kalmayacağını vurgulayan yetkili, "Olup biteni takip ediyoruz. İsrail ne kadar kararlıysa biz de sükunette kararlıyız ve misilleme ilkesine göre adımlarımızı atıyoruz. İsrail ateşkese bağlı kaldığı kadar biz de bağlıyız." dedi.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya, ibadet edenlere ve itikafta bulunanlara saldırması durumunda tırmanışın yeniden devam edeceğini belirten yetkili, söz konusu kutsallara saldırı yapılması halinde doğrudan karşılık vereceklerini de sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.