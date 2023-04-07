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Dünya
AA 07.04.2023 23:36

ABD, Irak'ın yeni enerji anlaşmalarını memnuniyetle karşıladı

ABD, Irak'ın bu hafta petrol ihracatı konusundaki ve Fransız enerji şirketiyle yaptığı anlaşmaları memnuniyetle karşıladı.

ABD, Irak'ın yeni enerji anlaşmalarını memnuniyetle karşıladı
[Fotograf: Reuters]

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Irak'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve ekonomik refahını daha da güçlendiren enerji anlaşmalarıyla ilgili olarak bu hafta Irak'ta kaydedilen önemli ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Irak Merkezi Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan, Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmayı "tarihi" şeklinde nitelendiren Sullivan, anlaşmanın Irak'ın enerji sektörü ve ekonomisine katkı sunacağından bahsetti.

Sullivan, Irak hükümetinin Fransız TotalEnergies şirketiyle imzaladığı 27 milyar dolarlık anlaşmanın da önemine işaret ederek, "Bu tarihi proje hayata geçirildiğinde, Irak halkının yararına elektrik arzını ve Irak'ın enerjide kendi kendine yeterliliğini artıracak, Irak'ın güneyinde yanan gazın zararlı iklim etkilerini azaltacak ve gaz ürünlerinin yeni pazarlara ihracına imkan tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Katar, Suudi Arabistan ve ABD'li firmaların bu altyapı projesinde önemli roller oynayacak olmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Sullivan, ABD'nin ve Amerikan halkının da yararına olan daha istikrarlı ve müreffeh bir Orta Doğu bölgesindeki bu tür projeler ve diplomatik girişimleri desteklemekten gurur duyduklarını belirtti.

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