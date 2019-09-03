İskoçya'nın Fife kentinde yaşayan Jo Munro, ABD San Francisco'da bir keçili pilates sınıfını ziyaret ettiğinde fikri çok beğendi ve ülkesine de taşıdı. Cüce keçi Mabel ise Munro'nun keçili pilates derslerinin yıldızı.

Mabel'in de içinde olduğu 15 kilo ağırlığındaki keçiler, kayalık bir dağ yolunda gibi insanların sırtında yürüyor. Pilatesi biraz zorlaştırsalar da derslere katılanlar bu durumdan oldukça memnun. Katılmak isteyenlerin ise derslere önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Munro, sınıfına katılacak olanların üzerlerine atlayan keçilere hazırlıklı olması gerektiğini anlatıyor. Derslerin amacıysa hayvanlarla egzersiz yapmanın insanlar için yararlı olması.

Keçilerin bakımını yapan Elle McKay de bu farklı pilates dersini deneyimleyenlerden. O, sırtında keçilerin yürümesinin bir masaj gibi olduğunu söylüyor.

Kaynak: Associated Press