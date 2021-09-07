İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için 2023'ün sonuna kadar halk oylaması düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Sturgeon bağımsızlığın, gündeminin üst sıralarında yer aldığını, ancak bu yıl parlamentoda referandum tasarısı tartışmalarının olmayacağını söyledi.

İskoçya gözünü 2023’e çevirdi

Bölgesel Yönetim Başbakanı, olası bir referandum kampanyası olması durumunda, seçmenlere sunulacak çalışmaları yeniden başlatacağını söyledi.

İskoç Parlamentosu, Ocak 2020'de ikinci bir bağımsızlık referandumu lehine oy kullanmıştı.

Ancak bağımsızlık referandumu yapılması için izin talebi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından reddedilmişti.

Referandum için İngiliz Parlamentosu’nun kabulü gerekiyor

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması ise imkansız görünüyor.

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55 ile bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.