Bulgaristan'da 11 Temmuz’da yapılan erken genel seçimler sonrası oluşturulan 46. Ulusal Mecliste hükümet kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı.

240 üyeli parlamentoda grubu bulunan Bulgaristan Sosyalist Parti, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e iade etti.

Bir kez daha erken genel seçim

Parlamentoda en büyük gruplara sahip, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar ve şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var Partilerinin de hükümet kurma çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bulgaristan’da 4 Nisan ve 11 Temmuz’da oluşturulan 45. ve 46. dönem parlamentolarında kabine, siyasi güçler arasındaki zıtlaşma nedeniyle hala kurulamadı.