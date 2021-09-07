Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kölelik yanlısı General Lee'ye ait heykel yıkılıyor
[Fotoğraf: AP Arşiv]
ABD'de 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı Güney eyaletlerinin başkenti olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde General Robert E. Lee'ye ait heykel yarın yıkılacak.
ABD'de ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesinin ardından, birçok eyalette köleliği destekleyen generallere ait heykellerin yıkılması sürüyor.
Virginia Valisi Relph Northam, Virginia'nın Konfederasyon dönemine ait en büyük anıtının bu çarşamba yıkılacağını söyledi.
Yarın kaldırılacak
Eyalet yetkilileri, heykelin yıkılma işlemini bu akşamdan başlatacak ve yarın heykel tamamen kaldırılmış olacak.
Charlottesville'deki Konfederasyon ordusu komutanı Robert E. Lee, ülke tarihindeki en büyük kölelik yanlısı askerlerden olarak biliniyor.
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