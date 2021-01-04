Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren İskoçya'da kısmi sokağa çıkma yasağının süresi artırılacak.

İskoç bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamasının ocak ayının sonuna kadar uygulanacağı ifade edildi.

Önlemler kapsamında ibadet yerlerinin kapatılacağı, toplu spor faaliyetlerinin yasaklanacağı ve okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.