Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısını kınayan Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, terörle mücadelede Batı Afrika'daki ülke liderlerine birlik çağrısı yaptığını açıkladı.

Shehu, masum insanların katledilmesinin kendisini derinden etkilediğine işaret ederek, "Sahel bölgesi, teröristler nedeniyle büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Terörizm, önlem almazsak kötülüğün yayılması gibi her yere bulaşabilir. Düşmanlarımıza karşı sadece birlik olmak bize yardım edebilir" dedi.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin Nijerya, Nijer, Çad, Kamerun ve Mali gibi bölge ülkelerinde güvenlik sorununa neden olduğuna dikkati çeken Sözcü Shehu, bu süreçten sonra çok sayıda silahın suç örgütlerinin eline geçtiğini söyledi.

Nijer'in Mali sınırı köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle OHAL ilan edilmişti.