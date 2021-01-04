Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD’de salgından ölenlerin sayısı 360 bini geçti
ABD’de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 360 bin 78’e yükseldi. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, “Kentte her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor” dedi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 360 bin 78 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 114 bin 8 kişiye ulaştı.
12 milyon 437 bin 558 kişinin iyileştiği ülkede, 8 milyon 316 bin 372 aktif vaka bulunuyor.
"Los Angeles'da her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor"
Öte yandan, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, koronavirüs salgınının etkisini hissettirdiği bölgede yaşananları kamuoyu ile paylaştı.
Garcetti, “Los Angeles’da her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor” ifadelerini kullandı.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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