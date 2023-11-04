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Dünya
AA 04.11.2023 01:48

İskeçe Müftüsü Trampa: "İsrail zulmü bütün şiddetiyle devam ediyor"

Batı Trakya'da, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İsrail'in zulmünün bütün şiddetiyle devam ettiğini belirterek "Terörist İsrail devleti; mabet, hastane, okul demeden bombardımana devam ediyor. Medeni dünya da bunu sadece seyretmekle kalıyor" dedi.

İskeçe Müftüsü Trampa: "İsrail zulmü bütün şiddetiyle devam ediyor"
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Müftü Trampa, İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyindeki Saftavi’de sivillerin sığındığı Usame bin Zeyd Okulu'nu vurmasına tepki gösterdi.

İsrail zulmünün bütün şiddetiyle devam ettiğini vurgulayan Trampa, saldırılarda binlerce masum çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

"O yavruların şarapnellerle parçalanıp can vermeleri sözün bittiği yerdir"

Trampa, şunları kaydetti:

"İsrail zulmünden ölen çocuklar, bayram sabahlarında en güzel elbiselerini giyemeyecekler, oyuncaklarıyla oynayamayacaklar. Sırtlarına aldıkları çantalarla okula gidemeyecekler. Annelerine sarılamayacaklar. Eline bir dikenin batmasına kıyamadığımız o yavruların şarapnellerle parçalanıp can vermeleri sözün bittiği yerdir. Terörist İsrail devleti; mabet, hastane, okul demeden bombardımana devam ediyor. Medeni dünya da bunu sadece seyretmekle kalıyor."

Bu zulüm karşısında Batı Trakya Türkleri olarak duyarsız kalmadıklarını söyleyen Trampa, haklının yanında olmaya ve zalimin zulmüne engel olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Batı dünyası gözlerini kapattı

Batı dünyasının adeta gözlerini kapattığına işaret eden Trampa, İslam dininin, savaşın kaçınılmaz olduğu durumlarda kadınların ve çocukların öldürülmesini ve çevrenin tahrip edilmesini yasakladığını hatırlattı.

Trampa, "Bu konuda ne yapabiliriz. Filistin halkına karşı soykırımda bulunan, bebek, kadın ve sivil ayırımı yapmaksızın tüm halkını zalimce katleden İsrail ordusuna yardımda bulunduğu kesin olan şirketleri boykot etmekle tepkimizi koyabiliriz." dedi.

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Batı Trakya Türkleri Filistin - İsrail Çatışması
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