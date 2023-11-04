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Dünya
AA 04.11.2023 01:25

ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesinden, Filistinlilerin ABD'ye girişini yasaklayan tasarı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke, Filistinlilerin ABD'ye vize almasını engelleyecek ve ülkede bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek yasa tasarısı hazırladı.

ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesinden, Filistinlilerin ABD'ye girişini yasaklayan tasarı

Cumhuriyetçi Zinke, güvenlik gerekçesini öne sürerek, Filistin pasaportu taşıyanların ABD'ye girişini engelleyecek ve ülkede vize ile bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmelerine yol açabilecek yasa tasarısını Temsilciler Meclisine sundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İçişleri Bakanlığı Sekreteri olarak görev yapan Zinke, "Aşırıcılıktan Koruma Yasası" adlı tasarıyı Amerikan vatandaşlarını güvende tutmak için hazırladığını ileri sürdü.

Kongre'deki 10 Cumhuriyetçi üyenin imza attığı tasarı için Zinke, "Koşullar, göç sistemimize yönelik tehditler ve dünyanın her yerindeki iltica, sığınma ve vize süreçlerini kötüye kullanan teröristlerin geçmişi göz önüne alındığında, bu tasarıdaki gereklilikler Amerikalıları güvende tutmak için zorunludur" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu tasarının yasalaşması durumunda ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Filistin pasaportuna sahip olanlara sığınma hakkı vermesi de engellenecek.

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