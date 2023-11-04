Heniyye: İsrail ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'de "hastanelere sistematik bir şekilde saldırmasını" kınadı.

İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarına ilişkin Heniyye, "Bu katliamlar, işgalci İsrail'in ve kara kuvvetlerinin bir çıkmazda olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri, Gazze'ye saldıran İsrail ordusunun, "direnişin art arda saldırılarına" maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vahşet, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail'i ziyaretiyle aynı zamana denk gelmesi, ABD'nin İsrail işgaline yeşil ışık yakması ve açıkça desteğinin bir sonucu olmasının yanı sıra tüm insani değerlere ve uluslararası yasalara meydan okumaktır."

Mısır'ı "Gazze'deki kardeşlerine karşı sorumluluğunu yerine getirmek için Refah Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya" çağıran Heniyye, Arap ve İslam dünyasına da "öfkesini dile getirmeye devam etme" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.