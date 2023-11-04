Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2023 00:21

Heniyye: İsrail ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 hastaneye yönelik saldırısına tepki göstererek, İsrail'in ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuduğunu belirtti.

Heniyye: İsrail ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'de "hastanelere sistematik bir şekilde saldırmasını" kınadı.

İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarına ilişkin Heniyye, "Bu katliamlar, işgalci İsrail'in ve kara kuvvetlerinin bir çıkmazda olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var
İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var

Hamas lideri, Gazze'ye saldıran İsrail ordusunun, "direnişin art arda saldırılarına" maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vahşet, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail'i ziyaretiyle aynı zamana denk gelmesi, ABD'nin İsrail işgaline yeşil ışık yakması ve açıkça desteğinin bir sonucu olmasının yanı sıra tüm insani değerlere ve uluslararası yasalara meydan okumaktır."

Mısır'ı "Gazze'deki kardeşlerine karşı sorumluluğunu yerine getirmek için Refah Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya" çağıran Heniyye, Arap ve İslam dünyasına da "öfkesini dile getirmeye devam etme" çağrısında bulundu.

Oxfam: Gazze'nin güneyinde 2 milyon kişi belirsizlikle karşı karşıya
Oxfam: Gazze'nin güneyinde 2 milyon kişi belirsizlikle karşı karşıya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Hamas
Sıradaki Haber
Honduras İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:31
Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de çatışmalar durmazsa insani felaket daha da kötüleşecek
00:18
Honduras İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdı
00:12
Oxfam: Gazze'nin güneyinde 2 milyon kişi belirsizlikle karşı karşıya
00:05
Fransa Gazze'de vurulan Fransız Enstitüsü için İsrail'den gerekçe istedi
00:00
İsrail Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti
23:53
Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ