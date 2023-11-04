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Dünya
AA 04.11.2023 01:33

ABD basınına göre, Pentagon, Cibaliye Kampı saldırısı için İsrail’den açıklama talep etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İsrail ordusundan, Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik ilk saldırının nedenlerine yönelik açıklama istediği belirtildi.

ABD basınına göre, Pentagon, Cibaliye Kampı saldırısı için İsrail’den açıklama talep etti

ABD merkezli Politico dergisinin, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik ilk saldırısının ardındaki düşünce ve süreç hakkında bilgi talebinde bulundu.

Yetkili, Pentagon’un ayrıca İsrail’den, “sivillerin zarar görmemesini sağlamak için çaba sarf etmesini” istediğini söyledi.

Politico’ya açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili bir üyesi de ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı’na yapılan saldırının ardından İsrail hükümetiyle özel görüşmelerde, saldırıları yavaşlatmaları konusunda baskı yaptığını dile getirdi.

Temsilciler Meclisi üyesi, Demokratların, saldırıların devam etmesi durumunda İsrail’i cezalandırmak için bazı önlemleri tartıştığını ve gerektiğinde belli mekanizmaların devreye konulabileceğini sözlerine ekledi.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder de perşembe günü basına yaptığı açıklamada, "İsrail de dahil olmak üzere ortaklara, askeri yardım sağladığımızda bu desteğin, savaş hukuku ve sivillerin korunmasıyla ilgili yükümlülükler de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak kullanılması gerektiğini açıkça belirtiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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