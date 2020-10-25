Haber Giriş: Kaynak: AA
İşgalden kurtarılan Cebrail ve Zengilan'dan görüntüler
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cebrail ve Zengilan illerinden görüntü paylaştı.
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan güçlerine karşı sahada kararlılıkla ilerliyor.
Bugüne dek çok sayıda köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrail ve Zengilan kentlerinde 20 köy ile bir kasabanın daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını, İran sınırında tam kontrolün sağlandığını açıkladı.
[Harita: TRT Haber]
Böylece Zengilan'daki Ağbend kasabasının işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrol sağlandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail ve Zengilan illerinden görüntü paylaştı.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 20:00
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