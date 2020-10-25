Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan'ın saldırısı sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Arthur için tören düzenlendi
Ermenistan'ın Gence'ye 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda, 13 yaşındaki Arthur Markov yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören Arthur, yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuklara saldırmaktan çekinmeyen Ermenistan'ın son kurbanı, Rusya vatandaşı Arthur Markov'du.
Henüz 13 yaşındaki Arthur, annesinden uzakta, babaannesi ve teyzesiyle Gence'deki saldırıda enkaz altında kaldı. Hastanedeki yaşam savaşını kaybeden Arthur için kilisede tören düzenlendi.
Törene Arthur'un yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.
Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında 2'si çocuk 13 kişi ölmüş, 53 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 17:47
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