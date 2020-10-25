Haber Giriş: Kaynak: AA
Avustralya’da Türkler'e ait camiye saldırı
[Fotoğraf: Aa]
Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Auburn Gelibolu Camii, bugün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camii'ne giren erkek saldırganın, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtığı açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Saldırı esnasında bazı vatandaşlar, saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek polise haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İslam DüşmanlığıSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 17:55
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