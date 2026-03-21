Dünya
AA 21.03.2026 11:51

İşgalci İsrailliler, Nablus’ta bir kız okuluna saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Nablus'ta Lubban eş-Şarkiyye Kız Okulu’na saldırarak hasara yol açtı.

İşgalci İsrailliler, Nablus’ta bir kız okuluna saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre gaspçı İsrailliler, kentin güneyindeki okulun ana kapısını kırarak baskın düzenledi.

Okulun çeşitli bölümlerine zarar veren İsrailliler, Filistin bayrağının bulunduğu direği tahrip etti.

Kentteki Eğitim ve Öğretim Genel Müdürü Samir el-Cemel konuya dair açıklama yaptı.

Cemel, ilgili kurumlar ve uluslararası topluma, saldırıların durdurulması ve eğitim kurumlarının korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu eylemlerin Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kar ve yağmur Karakaya Barajı'nı canlandırdı
Kar ve yağmur Karakaya Barajı’nı canlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
