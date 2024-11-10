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Dünya
AA 10.11.2024 15:54

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin, üzüm ve badem ağaçlarını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 40 zeytin, üzüm ve badem ağacını kesti.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin, üzüm ve badem ağaçlarını kesti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Beytullahim'deki Nahhalin beldesi Belediye Başkanı Cemal Neccara, yaptığı açıklamada, Betar Illit yerleşiminden gelen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grubun Ayn Faris bölgesine baskın düzenlediğini kaydetti.

Neccara, bölgede Filistinlilere ait bir arazinin çitini keserek içeri giren İsrailli grubun, arazideki 40'a yakın zeytin, üzüm ve badem ağacını kestiklerini ifade etti.

Nahhalin beldesinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına sık sık maruz kaldığını ifade eden Neccara, İsraillilerin kasım ayının başından bu yana Filistinlilere ait yaklaşık 120 ağacı kestiklerini belirtti.

Filistinli yetkili bu saldırıların, İsrail ordusunun himayesinde gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Ekim ayında 1490 saldırı gerçekleştirildi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Açıklamada, saldırılar sırasında 1400 ağacın kesildiği ya da söküldüğü aktarılmıştı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yahudi yerleşimci gruplarıyla işbirliği içinde Filistinli çobanları işgal altındaki Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını duyurmuştu.

Örgüt bunu "İsrail'in apartheid sisteminin" bir parçası olarak nitelemişti.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesini "yasa dışı" kabul ediyor; Filistinlilerin topraklarının ve evlerinin gasbedilmesinin iki devletli çözümü baltaladığı konusunda uyararak, İsrail'e bu faaliyetleri durdurması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.

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