Dünya
AA 31.01.2026 06:31

İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da yüzlerce ağaç kesti, hayvan çaldı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda yüzlerce zeytin ağacının kesilmesine ve hayvanın çalınmasına neden oldu.

İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da yüzlerce ağaç kesti, hayvan çaldı

Filistin Tarım Bakanlığı, yayımladığı haftalık raporda, işgal altındaki Batı Şeria’da 22-29 Ocak tarihleri arasında İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin saldırıları sonucu 884 zeytin ağacının kökünden söküldüğü ve 360 baş hayvanın çalındığını açıkladı.

Raporda, saldırıların Filistinli çiftçilerin üretimini aksattığını ve bölgedeki gıda güvenliğini doğrudan etkilediği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların İsrail hükümetinin desteğiyle gerçekleştirildiği belirtilerek, bunun yeni yerleşim alanları kurarak, Filistinli çiftçileri topraklarından uzaklaştırma amacı taşıdığı ifade edildi.

Saldırılar arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi, hayvanların çalınması, çadırların yakılması, su hatları ve ürünlerin tahrip edilmesi, çiftçilere yönelik tehditler ve istinat duvarlarının yıkılması gibi uygulamalar yer alıyor

Toplam doğrudan zarar 754 bin dolar

Raporda, bu saldırıların sistematik bir şekilde zorla göç politikasını yansıttığı ve uluslararası hukuka aykırı olduğu aktarılarak, bu süre zarfında toplam doğrudan zararın yaklaşık 754 bin dolar olarak hesaplandığı bildirildi.

Filistin Tarım Bakanlığı, uluslararası toplumu işgalci yerleşimciler ve İsrail ordusunun saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye, çiftçilere koruma sağlamaya ve bu ihlalleri gerçekleştirenler hakkında uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarını devreye sokmaya çağırdı.

1110 Filistinli hayatını kaybetti

Raporda ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik 2 yıllık soykırımı süresince Batı Şeria’daki saldırılarını da artırdığını, saldırıların öldürme, yıkım, göç ettirme ve yerleşim alanlarını genişletme biçiminde devam ettiği belirtildi.

Resmi verilere göre, bu saldırılar sonucu en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500’den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

İsrail Batı Şeria İsrail'in Gazze Soykırımı
