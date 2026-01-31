Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.01.2026 00:15

Hamaney'in danışmanı: İran’ın cevabı siyonist rejimin derinliklerini hedef almayı içerebilir

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ABD'nin ülkesine saldırı ihtimaline ilişkin, “İran’ın cevabı, siyonist rejimin (İsrail) derinliklerini hedef almayı içerebilir." dedi.

Hamaney'in danışmanı: İran’ın cevabı siyonist rejimin derinliklerini hedef almayı içerebilir

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Şemhani, Hizbullah’a yakın El-Meyadin televizyona açıklamalarda bulundu.

Olası bir çatışma durumunda İsrail’i hedef alabileceklerini vurgulayan Şemhani, “Mesajımız son derece açık. Her türlü düşmanca harekete etkili ve caydırıcı karşılık verilecektir. İran’ın önceliği, her türlü tehdide karşı hazırlıklı olmaktır. İran’ın cevabı siyonist rejimin derinliklerini hedef almayı içerebilir.” ifadelerini kullandı.

Şemhani, ABD’nin Basra Körfezi bölgesine yaptığı askeri yığınağa ilişkin, “Bu bölge bizim evimizdir. Coğrafyayı ve kapasitesini çok iyi tanıyoruz ve yabancı hiçbir güç bölgedeki savunma unsurlarını bizden daha iyi tanıyamaz.” diye konuştu.

"Düşmanlarının İran’a yönelik saldırı planları" hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduklarını iddia eden Şemhani, “Söz konusu planları etkisiz hale getirecek noktalara darbe indireceğiz.” dedi.

Şemhani ayrıca, İran’ın, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğini sağlamak için "daha etkili yöntemlere" de başvuracağını ifade etti.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 7 yerleşim birimi kontrolümüze geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına atamalar yapıldı
00:45
Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
00:31
New York Times: ABD'de federal yetkililer, Epstein'ın en yakın çevresini haritalandırdı
00:54
BDDK’dan kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve konut kredilerine yeni düzenleme
00:16
Merkez Bankası kredilerde ilave sıkılaşma adımları attı
00:17
Samsun'da ticari araç fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ