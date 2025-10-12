Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
Dünya
AA 12.10.2025 13:38

İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yürüttükleri saldırılarda, Filistinlilere ait 3 aracı yaktı, yaklaşık 150 zeytin ağacını kökünden söktü.

İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneydoğusundaki Nablus kentine bağlı Mecdel Beni Fadıl köyüne saldırdı. Saldırgan İsrailliler, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına İbranice semboller yazdı, iki aracı da ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın merkezinde yer alan Ramallah kentinin doğusundaki Taybe köyünde de Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi.

İsrail askerlerinin koruması altında Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir köyüne saldıran yerleşimci İsrailliler, Sehl Merc Seyi bölgesinde bulunan 150 zeytin ağacını kökünden söktü.

Ramallah’ın doğusundaki Um Safa köyüne de saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait çok sayıda bal kovanını tahrip etti.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria’da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli Bedevi topluluğu da yerinden edildi.

