İşgalci İsrail'in saldırılarında en büyük imtihanı ev ve okulsuz kalan çocuklar veriyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yeniden başlattığı saldırılar kapsamında özellikle ülkenin güneyi ile başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde geniş çaplı tahliye uyarıları yaptı.

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyon kişi yerinden edilirken, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) göre bu sayı içinde 350 bin çocuk bulunuyor.

Yerinden edilen Lübnanlılar, evlerini geride bırakıp yanlarına alabildikleri sınırlı eşyalarla çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde soğuk ve yağışlı hava şartlarında yaşam mücadelesi verirken, bu tablo içinde en savunmasız kesim olarak çocuklar öne çıkıyor.

Başkent Beyrut’ta, yerinden edilen Lübnanlılar için kurulan Azariye Barınma Merkezi’nde yaklaşık 90 çocuğa eğitim imkanı sağlanmaya çalışılıyor.

Merkezin sorumlusu Ahmed Safvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınma merkezinde 90'ı çocuk 900 yerinden edilmiş Lübnanlının bulunduğunu söyledi.

Merkezde çocukların eğitim alabilmesi için bir alan ayrıldığını belirten Safvan, "Bu okulun açılması, yerinden edilen çocukların eğitim hakkını korumak adına atılmış önemli bir adım. Bugün ilk dersimizi yaptık. Yerinden edilen ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak, onlara biraz olsun konfor ve huzur sağlamak için her zaman hazırız." dedi.

Safvan, çocukların yaş gruplarına göre sınıflara ayrıldığını ve derslerin gün içinde 4 farklı zaman diliminde verildiğini belirterek, "İlk etapta çocuklara ahlaki değerler, işbirliği ruhu ve inisiyatif alma bilinci kazandırmaya yönelik etkinliklerle başladık. Zamanla ders içeriklerine geçip süreci daha düzenli şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Çocukları savaş ortamından tamamen uzaklaştırmak imkansız"

Merkezdeki eğitim bölümünden sorumlu Rudayna Dandaş da saldırıların çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Savaşın çocuklar üzerinde hem olumlu hem olumsuz izleri var. Bu koşullarda öğrenciler esnek olmayı ve içinde bulundukları zorlu duruma uyum sağlamayı öğreniyor. Ancak böylesi bir dönemde eğitim vermek gerçekten büyük bir zorluk." ifadelerini kullandı.

Dandaş, yürüttükleri faaliyetlere ilişkin ise "Öğrencileri bu zorlu koşullara, hayatın sert gerçeklerine ve dayanışma içinde olmaya alıştırıyoruz. Bu merkezde çocukların birbirine destek olması büyük önem taşıyor." dedi.

Sürecin bir de ağır psikolojik boyutu olduğuna dikkati çeken Dandaş, şöyle devam etti:

"Madalyonun karanlık bir yüzü de var. Bu durum çocukları psikolojik olarak derinden etkiliyor. Görevimiz, onlar için hem eğitsel hem psikolojik destek sunmak.

Onlara destek olarak bu zor koşullardan biraz olsun uzaklaştırmaya çalışıyoruz ama tamamen koparmak imkansız. Çünkü yerlerinden edilmişler, hayatları köklü şekilde değişmiş. Biz sadece bu süreci onlar için biraz daha kolay hale getirmeye çalışıyoruz."

"Çocuklar için bayram yok, hiçbir şey yok"

Azariye Barınma Merkezi’nde kalan Zeynep Hammud, "İki çocuğum ve eşimle birlikte Dahiye’den geldik. Artık hiçbir yerimiz yok, mecburen buraya sığındık." dedi.

Çocuklar için başlatılan eğitim girişiminin önemine vurgu yapan Hammud, şu ifadeleleri kullandı:

"Bu çok güzel bir adım. Çünkü çocuklar için bayram yok, hiçbir şey yok. Okulları yok, çevrim içi eğitime bile ulaşamıyorlar. En azından ellerine kalem almayı, arkadaşlık kurmayı hatırlasınlar; okulun, oyunun ve boyamanın havasını yeniden solusunlar istiyoruz."

Hammud, çocukların yaşananların farkında olduğunu dile getirerek, "Olan biteni anlıyorlar. Elbette oyuncak istiyorlar ama içinde bulunduğumuz şartlarda bayram olmadığını da biliyorlar." diye konuştu.

Lübnanlı anne sözlerini, "İnşallah bir sonraki bayram herkes için güzel bir bayram olur. Şimdi ne oyuncak var ne bayram ne de yeni kıyafet. Gidecek hiçbir yerimiz yok." diyerek tamamladı.