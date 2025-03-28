İşgalci İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Beyrut'ta göç dalgası başladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacakları tehdidinde bulunmasının ardından bölge sakinleri evlerini terk ediyor.

İsrail'in bombalamakla tehdit ettiği Hades Mahallesi'ndeki binanın yakınlarında bulunan okullar da tahliye edildi.

Öte yandan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde de İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.

En son ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım'da bombalanan Beyrut'un güneyindeki ani göç dalgası, trafikte de kaosa yol açtı.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacakları tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.