İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınında bir Filistinli yaralandı

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada, tarihi bir alana gitmek isteyen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağlamak amacıyla El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında arbede çıktığını söyledi.

İsrail askerlerinin Bir Seba ve Vadi et-Tuffah caddelerindeki çok sayıda işletmeyi zorla kapattığını belirten görgü tanıkları, araçların tarihi alan yakınındaki özel kompleks yakınına gelmesini engellediğini ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da El Halil'deki Bab ez-Zaviye bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle bir kişinin başından yaralandığı aktarıldı.

El Halil Devlet Hastanesine getirilen Filistinli yaralının durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'deki Bir Seba Caddesine Yahudi bayramlarında İsrail ordusunun koruması altında baskınlar düzenliyor.

İsrailliler, Tarihte El Halil kentinde yaşamış bir Yahudi olan "Hebron" (el-Halil) veya Bin Kennas ismiyle bilinen kişinin mezarının Bir Seba caddesindeki bir Filistinlinin evinin bodrum katında olduğuna inanıyor.

Filistinliler ise mezarın söz konusu yerde bulunmadığını ifade ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.