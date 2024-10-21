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Dünya
AA 21.10.2024 20:54

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda yarın gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle yarın kalkış yapması planlanan bütün seferler iptal edildi.

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda yarın gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi
[Fotograf: AFP]

Charleroi Havalimanı, yarın, güvenlik personelinin greve gideceğini ve gidiş yönlü bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Havalimanında güvenlik operasyonlarını sağlayacak yeterli personel olmayacağına işaret edilen açıklamada, yarın seferi olan yolcuların, yeni rezervasyon yaptırabilecekleri veya para iadesi alabilecekleri aktarıldı.

Açıklamaya göre, Charleroi Havalimanı'na geliş yönlü uçuşların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bütün yolculara seferlerini teyit etmeleri tavsiye edilen açıklamada, operasyonların normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Havalimanındaki güvenlik personeli, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Charleroi Havalimanı'nın bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi birimlerinde çalışanlar geçen ay da iki gün greve gitmişti.

Brüksel Havalimanı'nda da 1 Ekim'de güvenlik personelinin grevi nedeniyle gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edilmişti.

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