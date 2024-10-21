Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 4'ü sağlık çalışanı, 17 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu sağlık ekipleri ve ambulansları, hava saldırılarıyla hedef aldı.

Saldırılarda 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 5'inin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 3 ambulansın da zarar gördüğü duyuruldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve Beyrut'u ziyaret eden diplomatik yetkililere, İsrail'in saldırılarının durdurulması için çaba sarf etmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in doğudaki Baalbek kentinde en-Nebi Enam Mahallesi'nde de hava saldırısı düzenlediği paylaşılan açıklamada, bu saldırıda da biri çocuk 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan güneyindeki el-Mervaine beldesine düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 483 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.