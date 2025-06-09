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Dünya
TRT Haber,AA 09.06.2025 01:49

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine askeri operasyon düzenledi

Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ve 12 aktivistin bulunduğu Madleen gemisinde alarm verildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu geminin şu anda uluslararası sularda saldırı altında olduğunu duyurdu ve iletişimin kısıtlandığını açıkladı. Gemiye dronla beyaz sıvılar püskürtüldü. Gemi işgalci İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine askeri operasyon düzenledi

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye giden Madleen gemisinin şu anda uluslararası sularda saldırı altında olduğunu duyurdu.

Açıklamada, insansız hava araçlarından gemiye beyaz kimyasal sıvı püskürtüldüğü belirtildi. Gemide iletişimin kısıtlandığı aktarıldı.

Madleen gemisinde alarm verildiği, İsrail müdahalesine hazırlık olarak can yeleklerinin giyildiği ifade edildi.

Gemide bulunan Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan da, sosyal medyada "Üzerimizde dron uçuyor. Gemimize drondan beyaz sıvı püskürtüldü" paylaşımı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan da, "İsrail donanması şu anda Özgürlük Filosu gemisiyle iletişim halinde. Gemiye rotasını değiştirmesi talimatı verildi" açıklaması geldi.

İsrailli Bakan tehdit etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonun "Conscience" adlı gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait Madleen yelkenlisi

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi yolculuk ediyor.

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