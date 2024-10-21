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Dünya
AA 21.10.2024 22:21

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 235 hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'a son 48 saatte 235, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 10 bin 650 hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 235 hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle can kayıpların artmaya devam ettiği belirtilen raporda, İsrail savaş uçaklarının son 2 günde Lübnan'a 235 saldırı düzenlediği ve bugüne kadar yapılan saldırı sayısının ise 10 bin 650'e ulaştığı aktarıldı.

Rapora göre, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için açılan sığınma merkezleri sayısı 1094'e çıktı ve bu merkezlere 191 bin 912 vatandaş yerleştirildi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 486 bin 679 kişinin geçiş yaptığı aktarılan raporda, bunlardan 341 bin 849'unun Suriyeli ve 144 bin 830'unun da Lübnan vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 483 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

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