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Dünya
AA 19.11.2024 15:12

İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına alırken Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebbir bölgesindeki Şeyyah Camisi'ni "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı.

İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, dün akşam saatlerinden sabaha kadar Batı Şeria’nın El Halil, Kalkilya, Tubas, Tulkerim ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenleyerek aralarında çocuklar ve eski mahkumların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Doğu Kudüs’teki Şeyyah Camisi’ni yıktı

Öte yandan, İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebbir bölgesindeki Şeyyah Camisi'ni "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisine eşlik eden buldozerler ile 20 yıl önce inşa edilen cami tamamen yıkıldı.

Bölgedeki Filistinliler, İsrail'in camiyi yıkma yönündeki ilk kararının 16 yıl önce alındığını ancak hukuki itirazların ardından ertelendiğini kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, Gazze'den alıkonulanlar hariç İsrail hapishanelerinde 11 bin 700 Filistinli tutuluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 788 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 450 kişi yaralandı.

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