İşgalci İsrail ordusu, Doğu Kudüs'teki Hizma beldesini 3 gündür kuşatma altında tutuyor

Hizma Belediye Başkanı Nevfan Salahaddin, İsrail ordusunun beldeye yönelik sıkı ablukayı üçüncü gününde de sürdürdüğünü açıkladı.

Salahaddin, İsrail ordusunun çarşamba akşamı ablukayı sadece iki saatliğine kaldırdığını daha sonra beldeyi tekrar kuşatma altına aldığını belirtti.

İsrail askerlerinin gece boyunca evlere baskınlar düzenlediğini aktaran Salahaddin, bazı evlerin askeri noktalara çevrildiğini, vatandaşların korkutulduğunu, evlerin içindeki eşyalara zarar verildiğini, ayrıca çok sayıda gencin gözaltına alınarak sorgulandığını ifade etti.

Salahaddin, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Hizma beldesinin genelinde, İsrail ordusuna bağlı büyük birliklerin hâlen konuşlu olduğunu kaydetti.

Hizma beldesi, işgal altındaki Kudüs çevresinde İsrail ordusunca yürütülen bir dizi askeri önlem kapsamında devam eden gerilime sahne oluyor.

İsrail ordusu dün Hizma beldesindeki ablukayı sıkılaştırarak, belde sokaklarında Filistinlilere buranın “kapalı askeri bölge” olduğu ve “bir sonraki emre kadar” terk edilemeyeceği yönünde bildiriler dağıtmıştı.